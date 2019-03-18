2019-03-18T19:52:58+03:00
Общество

Детские поликлиники Владимирской области получат более 737 млн рублей

Деньги поступят в течение трех лет
Алексей СУХОВ
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До 2021 года детским поликлиникам и отделениям будет направлено из федерального и регионального бюджетов 737,6 млн рублей.

Как сообщил директор департамента здравоохранения администрации области Алексей Мозалёв, 25 поликлиник будут приведены в соответствие новым требованиям Минздрава.

– Это позволит повысить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной медицинской помощи детям, увеличить охват ранней диагностикой заболеваний у детей, – подчеркнул глава ведомства.

Планируется закупить цифровые рентген-аппараты, ЛОР-комбайны, аппараты ультразвуковой диагностики, офтальмологическое оборудование и другую современную медицинскую технику.

Кроме того, в ближайшие годы будут отремонтированы детские поликлиники и филиалы Одкб, Детских городских поликлиник №1 и №2 Владимира, Ковровской городской больницы №2, Детской больницы Мурома, Детской городской больницы Гусь-Хрустального, Судогодской и Камешковской центральных районных больниц и других медицинских учреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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