Детские поликлиники Владимирской области получат более 737 млн рублей
До 2021 года детским поликлиникам и отделениям будет направлено из федерального и регионального бюджетов 737,6 млн рублей.
Как сообщил директор департамента здравоохранения администрации области Алексей Мозалёв, 25 поликлиник будут приведены в соответствие новым требованиям Минздрава.
– Это позволит повысить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи, а также специализированной медицинской помощи детям, увеличить охват ранней диагностикой заболеваний у детей, – подчеркнул глава ведомства.
Планируется закупить цифровые рентген-аппараты, ЛОР-комбайны, аппараты ультразвуковой диагностики, офтальмологическое оборудование и другую современную медицинскую технику.
Кроме того, в ближайшие годы будут отремонтированы детские поликлиники и филиалы Одкб, Детских городских поликлиник №1 и №2 Владимира, Ковровской городской больницы №2, Детской больницы Мурома, Детской городской больницы Гусь-Хрустального, Судогодской и Камешковской центральных районных больниц и других медицинских учреждений региона.
ИСТОЧНИК KP.RU