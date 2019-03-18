Команда Владимирской области заняла второе место на чемпионате России по полиатлону

18 Март 19:39 2019-03-18T19:39:30+03:00

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Спортсмены Владимирской области стали серебряными призерами в командных соревнованиях на главных стартах страны по полиатлону - чемпионате России в спортивной дисциплине «Троеборье с лыжной гонкой». Турнир проходил с 14 по 17 марта в Череповце.

Владимирскую команду отделили от лидера чемпионата – команды Вологодской области - всего 16 очков. Третье место в общекомандном зачете заняли спортсмены Республики Башкортостан.

В клубном зачете третье место завоевал ковровский клуб «Вымпел».

В личных соревнованиях ближе всех к пьедесталу от команды Владимирской области был Мастер спорта международного класса Сергей Романов, который остановился в шаге от «бронзы» и стал четвертым. Светлана Новикова заняла пятое место, Анастасия Суконкина и Герман Давыдов – восьмое и десятое места соответственно.

В общей сложности в чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из 18 регионов России. Владимирскую область представляли девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU