Команда Владимирской области заняла второе место на чемпионате России по полиатлону
Спортсмены Владимирской области стали серебряными призерами в командных соревнованиях на главных стартах страны по полиатлону - чемпионате России в спортивной дисциплине «Троеборье с лыжной гонкой». Турнир проходил с 14 по 17 марта в Череповце.
Владимирскую команду отделили от лидера чемпионата – команды Вологодской области - всего 16 очков. Третье место в общекомандном зачете заняли спортсмены Республики Башкортостан.
В клубном зачете третье место завоевал ковровский клуб «Вымпел».
В личных соревнованиях ближе всех к пьедесталу от команды Владимирской области был Мастер спорта международного класса Сергей Романов, который остановился в шаге от «бронзы» и стал четвертым. Светлана Новикова заняла пятое место, Анастасия Суконкина и Герман Давыдов – восьмое и десятое места соответственно.
В общей сложности в чемпионате приняли участие более 100 спортсменов из 18 регионов России. Владимирскую область представляли девять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU