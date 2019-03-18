Владимирская художница представит выставку масок ручной работы

18 Март 19:36 2019-03-18T19:36:34+03:00

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27 марта отмечается Всемирный День театра. В этот день в 11 часов в Центральной городской библиотеке ( Суздальский проспект, 2) откроется выставка масок ручной работы владимирской художницы Полины Рузановой.

Впервые венецианские карнавальные маски из папье-маше она увидела в 11 лет. Полина – выпускница «Владимирского областного колледжа культуры и искусства» по специальности театрально-декорационное искусство и (ВлГУ) по специальности Культурология (кафедра «Музеологии и истории культуры»). Её работы находятся в музеях и частных коллекциях России, Колумбии, Германии, Чехии, Швейцарии.

На встрече автор расскажет о своём творчестве и его источниках, материалах и этапах изготовления карнавальных масок. Участники встречи смогут не только увидеть уникальные авторские работы художника, но и задать интересующие вопросы лично.

Гость мероприятия - детская театральная студия «Персонаж» (Санкт-Петербург). Участники студии представят драматический спектакль «Красный шарик в синем небе» по рассказу Драгунского.

ИСТОЧНИК KP.RU