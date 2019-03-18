В Историческом музее Владимира представят монеты и ассигнации 1813-1840 годов

18 Март 17:49 2019-03-18T17:49:56+03:00

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Выставка посвящена 250-летию выпуска первых ассигнаций. Из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника представят 11 подлинных ассигнаций 1813–1840 гг., а также медные и серебряные монеты этого времени, которые расскажут о ранних этапах истории бумажных денег в России.

Как сообщает пресс-служба ВСМЗ, выставка уже заработала.

Для справки:

Первые бумажные деньги в России появились в конце XVIII века: в 1769 г. императрица Екатерина II издала манифест о выпуске новых расчетных знаков, которые получили название ассигнаций. Денежное обращение страны в тот период основывалось преимущественно на медной монете, но расширение торговых связей империи требовало введения более удобной формы денег. Этой формой и стали бумажные ассигнации.

Для обеспечения ассигнаций в ассигнационных банках хранилось соответствующее количество медных монет. Так в России утвердилось параллельное существование двух денежных единиц – рубля серебром и рубля ассигнациями. В 1843 г. ассигнации заменили новой формой денег – кредитными билетами.

ИСТОЧНИК KP.RU