2019-03-18T17:49:56+03:00
Звезды

В Историческом музее Владимира представят монеты и ассигнации 1813-1840 годов

Выставка "Бумажные деньги России" будет работать до 14 июля
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Выставка посвящена 250-летию выпуска первых ассигнаций. Из собрания Владимиро-Суздальского музея-заповедника представят 11 подлинных ассигнаций 1813–1840 гг., а также медные и серебряные монеты этого времени, которые расскажут о ранних этапах истории бумажных денег в России.

Как сообщает пресс-служба ВСМЗ, выставка уже заработала.

Для справки:

Первые бумажные деньги в России появились в конце XVIII века: в 1769 г. императрица Екатерина II издала манифест о выпуске новых расчетных знаков, которые получили название ассигнаций. Денежное обращение страны в тот период основывалось преимущественно на медной монете, но расширение торговых связей империи требовало введения более удобной формы денег. Этой формой и стали бумажные ассигнации.

Для обеспечения ассигнаций в ассигнационных банках хранилось соответствующее количество медных монет. Так в России утвердилось параллельное существование двух денежных единиц – рубля серебром и рубля ассигнациями. В 1843 г. ассигнации заменили новой формой денег – кредитными билетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки