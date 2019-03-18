2019-03-18T16:53:19+03:00
Происшествия

Серийного вора из Гусь-Хрустального осудят по пяти статьям

Мужчина воровал из магазинов товары, а потом продавал их
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Гусь-Хрустального. Мужчину осудят по пяти статьям, включая кражи и грабежи.

Как сообщает пресс-служба УМВД, с июля 2017 года по май прошлого мужчина воровал из супермаркетов, а потом продавал продукты и другие товары. К тому же, вор успел залезть и в квартиру, откуда украл ценные вещи.

Общая сумма ущерба составила более 28 000 рублей.

Ранее судимый мужчина дал признательные показания.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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