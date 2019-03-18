В Муроме нашли грабителей, которые вынесли из кассы дворца культуры 1,5 миллиона
Один из подозреваемых - сотрудник ДК
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23 февраля текущего года в полицию поступило сообщение о том, что из муромского дома культуры пропали деньги. Грабители взломали окно и украли из кассы около 1,5 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские задержали двоих подозреваемых - 1975 года рождения и 1989, один из которых работал в ДК. Оба были ранее судимые.
Они заранее разработали план, зная, что в этот день в кассе может храниться крупная выручка от продажи билетов.
Часть похищенных денег в сумме 495 тысяч рублей изъята оперативниками. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU