2019-03-18T16:02:50+03:00
Происшествия

В Муроме нашли грабителей, которые вынесли из кассы дворца культуры 1,5 миллиона

Один из подозреваемых - сотрудник ДК
Валерия Рудометова
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23 февраля текущего года в полицию поступило сообщение о том, что из муромского дома культуры пропали деньги. Грабители взломали окно и украли из кассы около 1,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД, полицейские задержали двоих подозреваемых - 1975 года рождения и 1989, один из которых работал в ДК. Оба были ранее судимые.

Они заранее разработали план, зная, что в этот день в кассе может храниться крупная выручка от продажи билетов.

Часть похищенных денег в сумме 495 тысяч рублей изъята оперативниками. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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