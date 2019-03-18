Директор муромской фирмы два месяца не платил зарплату сотрудникам
Долг составил 313 тысяч рублей
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Следственный комитет по Владимирской области по материалам муромской городской прокуратуры возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ООО "СТЭМ". По данным следствия, на протяжении двух месяцев он не выплачивал зарплату пятерым сотрудникам фирмы. Долг составил более 313 тысяч рублей.
Расследование дела находится под контролем муромской городской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU