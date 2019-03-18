Владимирская тяжелоатлетка выиграла «бронзу» на первенстве России в Москве

18 Март 14:39 2019-03-18T14:39:58+03:00

В турнире участвуют более 350 спортсменов со всей России.

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Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике имени Кузнецова Мария Волкова завоевала бронзовую медаль на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 15-20 лет, которое проходит с 16 по 27 марта в Москве.

Сумма двоеборья Марии, выступавшей в весовой категории «49 кг», - 122 кг (рывок -53 кг, толчок - 69 кг).

Соревнования проходят в двух возрастных группах: «15-18 лет» и «19-20 лет». В турнире участвуют более 350 спортсменов со всей России. Владимирский регион представляют 13 воспитанников СШОР им. П.В. Кузнецова.

Сегодня,18 марта, за победу будут бороться двое владимирских тяжелоатлетов в весовой категории «55 кг». Последними на соревнованиях будут выступать «тяжеловесы»: участник, представляющий Владимирскую область в весовой категории «109 кг», выйдет на помост в завершении стартов – 26 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU