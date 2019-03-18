Во Владимирской области ищут пропавшего без вести 17-летнего мальчика
О нем ничего неизвестно с 13 марта
фото из группы поискового отряда "Лиза Алерт"
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" помогает в поисках подростка из Владимира Дмитрия Шаца. Мальчику 17 лет. С 13 марта о его местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры отмечают, что он может находиться в любом городе региона.
Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.
Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрную рубашку, тёмно-синие брюки, тёмно-синие кроссовки, чёрную шапку. С собой был чёрный рюкзак.
Если вам что-то известно о подростке, позвоните инфоргу Валентине по телефону: 89190024837.
ИСТОЧНИК KP.RU