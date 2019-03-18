2019-03-18T14:29:32+03:00
Общество

Во Владимирской области ищут пропавшего без вести 17-летнего мальчика

О нем ничего неизвестно с 13 марта
Алексей СУХОВ
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фото из группы поискового отряда "Лиза Алерт"фото из группы поискового отряда "Лиза Алерт"
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Поисковый отряд "Лиза Алерт" помогает в поисках подростка из Владимира Дмитрия Шаца. Мальчику 17 лет. С 13 марта о его местонахождении ничего неизвестно. Волонтеры отмечают, что он может находиться в любом городе региона.

Приметы: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие.

Был одет в тёмно-синюю куртку, чёрную рубашку, тёмно-синие брюки, тёмно-синие кроссовки, чёрную шапку. С собой был чёрный рюкзак.

Если вам что-то известно о подростке, позвоните инфоргу Валентине по телефону: 89190024837.

ИСТОЧНИК KP.RU

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