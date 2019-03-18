2019-03-18T14:17:36+03:00
Общество

"Ростелеком" показал владимирцам возможности сервиса «Видеонаблюдение»

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«Ростелеком» провел «День скидок и подарков», приуроченный к Дню торговли в гипермаркете «Глобус». В этот день, используя высокоскоротной интернет провайдера, посетители изучали актуальные предложения провайдера. Компания организовала интерактивную демозону цифровых сервисов «Видеонаблюдение» и «Умный дом», а также представила сезонные предложения по подключению «Интерактивного ТВ» и мобильной связи.

Более шести сотен посетителей смогли протестировать интеллектуальные решения и увидеть, чем они полезны современному человеку в быту.

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«Партнерство с гипермаркетом «Глобус» позволило продемонстрировать владимирцам возможности наших цифровых сервисов. Современные реалии таковы, что у многих возникает необходимость в видеонаблюдении за имуществом, детьми или пожилыми членами семьи. Своевременный мониторинг позволяет быть в курсе того, чем занят ребенок, домашний питомец или, кто в ваше отсутствие подходил к автомобилю на парковке. В таких случаях поможет услуга «Видеонаблюдение». Справиться с установкой камеры и выбрать нужный режим работы пользователь сможет самостоятельно, специальных навыков для этого не требуется. Посетили торгового центра смогли лично протестировать услугу, благодаря тому, что она работает на сетях любого провайдера».

С помощью услуги «Видеонаблюдение» хозяин квартиры из любой точки мира может круглосуточно следить за тем, что происходит дома в его отсутствие. Это не просто стандартная съемка, запись и просмотр событий, а интеллектуальный сервис видеоконтроля с возможностью получать через мобильное приложение уведомления о происходящем. Услуга будет полезна тем, кто оставляет своего ребенка с няней, в чьей квартире идет ремонт, кто часто путешествует, отправляется в длительные командировки или имеет домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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