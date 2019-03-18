В Суздале открываются всероссийские соревнования по спортивной аэробике

18 Март 14:06 2019-03-18T14:06:36+03:00

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Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России» пройдут с 19 по 21 марта в Суздале в арт-отеле «Николаевский посад» (ул. Ленина, 138).

В турнире примут участие 550 человек из 17 регионов России. Владимирскую область представят владимирская и камешковская команды – в общей сложности около 40 спортсменов.

Соревнования начнутся 19 марта в 9:30. Официальное открытие турнира намечено на 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU