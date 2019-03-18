2019-03-18T14:06:36+03:00
Спорт

В Суздале открываются всероссийские соревнования по спортивной аэробике

Соревнования стартуют 19 марта
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России» пройдут с 19 по 21 марта в Суздале в арт-отеле «Николаевский посад» (ул. Ленина, 138).

В турнире примут участие 550 человек из 17 регионов России. Владимирскую область представят владимирская и камешковская команды – в общей сложности около 40 спортсменов.

Соревнования начнутся 19 марта в 9:30. Официальное открытие турнира намечено на 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки