В Суздале открываются всероссийские соревнования по спортивной аэробике
Соревнования стартуют 19 марта
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Всероссийские соревнования по спортивной аэробике «Золотое кольцо России» пройдут с 19 по 21 марта в Суздале в арт-отеле «Николаевский посад» (ул. Ленина, 138).
В турнире примут участие 550 человек из 17 регионов России. Владимирскую область представят владимирская и камешковская команды – в общей сложности около 40 спортсменов.
Соревнования начнутся 19 марта в 9:30. Официальное открытие турнира намечено на 15:30.
ИСТОЧНИК KP.RU