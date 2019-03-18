Лучшим спортсменам Владимирской области и их тренерам выплатят премии

18 Март 14:04 2019-03-18T14:04:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимир Сипягин подписал распоряжение о премировании спортсменов и тренеров Владимирской области за победы и призовые места на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, а также на официальных международных соревнованиях. Размер премий составит от 15 до 300 тыс. рублей.

В списке награждаемых 56 человек. Среди них серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр по греко-римской борьбе Степан Стародубцев, победитель чемпионата мира по спорту глухих Иван Константинов, победитель чемпионата мира по спортивному ориентированию в дисциплине «кросс-классика» Наталья Гемперле, победитель чемпионата мира по спортивному ориентированию в дисциплине «велокросс-классика» Ольга Шипилова-Виноградова, двукратный победитель чемпионата мира по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах Антон Фолифоров, серебряный призёр чемпионата мира по спортивной гимнастике Николай Куксенков, победитель чемпионата мира по спортивной борьбе в дисциплине «грэпплинг» Дарья Николаева, победитель чемпионата Европы по самбо Антон Коновалов, бронзовый призёр чемпионата Европы по самбо Анастасия Хомячкова, а также их тренеры другие спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU