Владимирское "Торпедо" уступило московским футболистам
"Строгино" выиграло с минимальным счетом
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16 марта подопечные Дмитрия Вязьмикина провели свой очередной поединок в рамках подготовки к продолжению футбольного сезона 2018 - 2019 годов.
В Москве соперником черно-белых стал коллектив «Строгино», выступающий в группе «Центр». Судьбу противостояния решил один единственный точный удар Акима Устинова, благодаря которому столичные игроки одержали победу с минимальным счётом 1:0.
ИСТОЧНИК KP.RU