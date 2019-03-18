Владимирские волейболисты вышли в финал чемпионата России среди коллективов высшей лиги "Б"

18 Март 13:15 2019-03-18T13:15:21+03:00

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В минувшие выходные завершился предварительный этап чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги "Б". Во Владимире наш клуб обыграл "Динамо-ЦОП" (Краснодар) и вышел в финальный этап за 1-6 места.

16 марта ВК "Владимир" выиграл со счетом 3:0 (25:10, 25:7, 25:13), а 17 марта – со счетом 3:1 (25:8, 25:14, 25:8). В эти же дни играли: "Кристалл" - "Ростов-Волей" (3:0 и 3:0) и "Технолог-Белогорье" - "Элвари-Сахалин" (3:2 и 3:0).

По итогам предварительной части первые четыре команды зоны "Запад" (ВК "Владимир", "Элвари-Сахалин", воронежский "Кристалл" и "Динамо-МГТУ" из Майкопа) вместе с двумя лидерами зоны "Восток" ("ИжГТУ-Динамо" из Ижевска и "Магнитка-Университет" из Магнитогорска) вышли в финальный этап за 1-6 места чемпионата России среди коллективов высшей лиги "Б". Первый круг финала пройдет во Владимире с 26 по 31 марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU