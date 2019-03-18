Владимирские борцы выиграли золото и серебро чемпионата страны среди юношей

18 Март 12:49 2019-03-18T12:49:51+03:00

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Владимирские борцы греко-римского стиля Степан Стародубцев и Даниил Евсеев выиграли золотую и бронзовую медали на чемпионате России среди юниоров, прошедшем в ледовом комплексе "Полярис".

Степан Стародубцев боролся в весовой категории «71 кг», где выступали 47 спортсменов. В финале он победил своего соперника из Москвы Мансура Климатова со счетом 9:0, завоевав путёвку на первенства мира и Европы.

Даниил Евсеев выступал в весовой категории «92 кг» (его соперниками здесь были 23 борца) и по итогам соревнований вошел в сборную России.

На первенство России во Владимир съехались более 500 человек их 63 регионов страны – от Калининграда до Сахалина. Спортсмены боролись в 12 весовых категориях – от 45 до 120 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU