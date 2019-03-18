2019-03-18T12:49:51+03:00
Общество

Владимирские борцы выиграли золото и серебро чемпионата страны среди юношей

Турнир прошел на их родине
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирские борцы греко-римского стиля Степан Стародубцев и Даниил Евсеев выиграли золотую и бронзовую медали на чемпионате России среди юниоров, прошедшем в ледовом комплексе "Полярис".

Степан Стародубцев боролся в весовой категории «71 кг», где выступали 47 спортсменов. В финале он победил своего соперника из Москвы Мансура Климатова со счетом 9:0, завоевав путёвку на первенства мира и Европы.

Даниил Евсеев выступал в весовой категории «92 кг» (его соперниками здесь были 23 борца) и по итогам соревнований вошел в сборную России.

На первенство России во Владимир съехались более 500 человек их 63 регионов страны – от Калининграда до Сахалина. Спортсмены боролись в 12 весовых категориях – от 45 до 120 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки