2019-03-18T12:34:03+03:00
Происшествия

В Петушинском районе задержали цыганскую семью наркоторговцев

В ее доме обнаружено 73 грамма различных веществ
Артём Черепанов
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Сотрудники УНК и Центра кинологической службы областной полиции устроили облаву в доме наркоторговцев в Петушинском районе. Задержано семь лиц цыганской народности от 31 до 54 лет от роду. Во время обысков в доме обнаружено 73 грамма наркотиков: гашиш, марихуана, метадон, карфентанил. Кроме того, оперативники изъяли электронные весы, фасовочные материалы, банковские карты и мобильные телефоны.

В отношении всех семерых задержанных возбуждены уголовные дела. Пятеро из них находятся под стражей, один - под домашним арестом. Еще один задержанный отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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