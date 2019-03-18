2019-03-18T10:54:08+03:00
Общество

Британские ученые помогут раскопать Суздаль

Институт археологии РАН проведет совместные работы с коллегами из Университета Линкольна
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Института археологии РАН совместно с сотрудниками Университета Линкольна изучат древние поселения на территории Суздаля. В ближайшие два-три года в городе проведут масштабные раскопки. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-президент РАН, директор Института археологии Николай Макаров сообщил, что исследовательский проект призван ответить на вопрос о формировавании деревень. Схожими исследованиями ИА РАН занимается уже более 10 лет.

Отметим, что кроме совместного проекта с Университетом Линкольна ИА РАН продолжает сотрудничество с Оксфордским университетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки