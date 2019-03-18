Британские ученые помогут раскопать Суздаль
Институт археологии РАН проведет совместные работы с коллегами из Университета Линкольна
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Сотрудники Института археологии РАН совместно с сотрудниками Университета Линкольна изучат древние поселения на территории Суздаля. В ближайшие два-три года в городе проведут масштабные раскопки. Об этом сообщает ТАСС.
Вице-президент РАН, директор Института археологии Николай Макаров сообщил, что исследовательский проект призван ответить на вопрос о формировавании деревень. Схожими исследованиями ИА РАН занимается уже более 10 лет.
Отметим, что кроме совместного проекта с Университетом Линкольна ИА РАН продолжает сотрудничество с Оксфордским университетом.
ИСТОЧНИК KP.RU