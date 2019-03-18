Гран-при Суздальского анимационного фестиваля получил мультфильм, сделанный 3D ручкой

18 Март 10:30 2019-03-18T10:32:00+03:00

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В воскресенье, 17 марта, в Суздале подвели итоги четырехдневного фестиваля современной анимации. На торжественной церемонии в туркомплексе почти три часа вручали награды. Гран-при фестиваля получил 8-минутый фильм «Узы» режиссера Дины Великовской. Сюжет - в стиле современных психологических проблем: молодая девушка покидает родной дом, но ее связь с родителями столь сильна, что их мир буквально рушится. «Узы» сняты в необычной манере - он нарисован 3D ручкой из пластиковой нити.

Приз за лучший полнометражный фильм был вручен картире «Три богатыря и наследница престола», режиссер Константин Бронзит. Приз за лучший сериал достался эпизоду «Потерянный сон. Машина времени» (сериал «Новые Куми-Куми»). Лучшим профессиональным короткометражным фильмом стал «Лола живая картошка» (режиссер Леонид Шмельков.

Всего было вручено несколько десятков наград с самыми разными формулировками, понятными в основном творцам - «за способность удержать мгновение», «за рукотворный путь к победе», «за страстность режиссерского решения», «за поэзию в работе синоптиков»... А вот приз за лучший дебютный фильм вообще не был вручен.

Победителем зрительского голосования стал фильм «Невесо и Гравита» Екатерины Шабановой (из сериала «Белка и Стрелка. Тайны космоса»).

ИСТОЧНИК KP.RU