2019-03-18T10:04:11+03:00
Происшествия

Житель Камешковского района снял у знакомой с карты 8500 рублей

Она послала его за покупками, а он ее жестоко обманул
Алексей СУХОВ
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Трагичная в своей банальности история произошла в Камешковском районе. 33-летняя женщина обратилась в полицию, с заявлением, что у нее с карты пропали деньги. А оказалось, что деньги украл ее знакомый, которому она доверяла.

В полиции женщина сказала, что с карты исчезло 8500 рублей. Сотрудники полиции начали расследование и уже скоро установили, что к хищению денег может быть причастен 34-летний знакомый потерпевшей. Его задержали на территории района, после чего тот во всем признался.

Оказалось, что мужчина был с потерпевшей в очень хороших отношениях. По сути, она считала его своим другом. Поэтому и давала приятелю свою карту для оплаты покупок в магазине, когда самой было некогда бегать за покупками. Мужчина однажды сорвался. Узнав баланс на счете, он обналичил деньги, которые впоследствии потратил на личные нужды. Сейчас против мужчины завели дело по статье 158 УК РФ (кража).

ИСТОЧНИК KP.RU

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