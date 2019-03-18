В Юрьев-Польском загорелась фабрика
Площадь пожара составила 100 "квадратов"
.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В 03.16 18 марта в МЧС поступило сообщение о пожаре на ткацко-отделочной фабрике в Юрьев – Польском, на ул. Революции . На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Юрьев – Польского гарнизона. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет.
К ликвидации последствий пожара привлекались 11 единицы техники, 27 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU