Во Владимирской области на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями выделят более 1,2 миллиарда рублей

17 Март 17:19 2019-03-17T17:19:10+03:00

Эта сумма будет потрачена в ближайшие пять лет

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Во Владимирской области до 2024 годах на реализацию национального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" будет направлено свыше 1,2 млрд рублей. Финансирование предусмотрено из федерального и регионального бюджетов.

Деньги пойдут на приобретение высокотехнологичного оборудования и переоснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров. Центры во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове будут оснащены современными ангиографами, магнитно-резонансными и компьютерными томографами, эндоскопическими стойками, ультразвуковыми аппаратами, аппаратами искусственной вентиляции легких, операционными микроскопами и другим высокотехнологичным оборудованием.

Кроме того, сосудистые центры получат оборудование для медицинской реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов. Это стабилоплатформы с биологической обратной связью, роботизированные велоэргометры, аппараты для роботизированной механотерапии нижних конечностей, прикроватные роботизированные тренажеры, оборудование для лечебной физкультуры и многое другое. Перечень медицинских изделий в рамках нацпроекта включает в себя 427 позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU