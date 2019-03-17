Во владимирской больнице нашли кефир с кишечной палочкой

17 Март 14:59 2019-03-17T14:59:23+03:00

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Региональное управление Россельхознадзора провели проверку одной из владимирских больниц. Специалисты выясняли, насколько качественное питание получают пациенты. Для этогго были отобраны пробы молочной продукции – кефир с жирностью 3,2% и сметана с жирностью 20% (изготовителем которых является ООО "Тырновский молочный завод", расположенный в подмосковных Мытищах).

В кефире специалисты ВНИИЗЖ нашли бактерии группы кишечной палочки (колиформы), в сметане жиры были немолочного происхождения. Полученные результаты в Россельхознадзоре направили в Федеральную службу по аккредитации с целью отзыва декларации и в соответствующие территориальные надзорные органы по городу Москва, Московской и Тульской областям, для принятия мер. Вся молочка завода изъята из больницы.

Если вы увидите молочку данного завода, вы можете обращаться в региональное управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору - 8(4922)42-10-52.

ИСТОЧНИК KP.RU