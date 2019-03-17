Во Владимире на улице Растопчина столкнулись пять машин

17 Март 12:31 2019-03-17T12:31:13+03:00

Один из водителей оказался в больнице

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Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, 16 марта около 16.20 в городе Владимире на улице Растопчина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в том числе фуры.

По предварительной информации, 44-летний водитель "Фольксвагена" не заметил красный сигнал светофора и не сбавил скорость. В итоге его машина врезалась в легковушки "Рено" (за рулем 26-летний мужчина), "Ниссан" (47-летний водитель), "Ладу" (59-летний водитель), а также дальнобойщичкую фуру "Вольво" под управлением 64-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы и был госпитализирован в больницу водитель автомобиля "Рено". Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU