Во Владимирской области на 10 процентов увеличилось количество ДТП с участием детей
По данным областной Госавтоинспекции, за 2 месяца 2019 года на территории 33 региона произошло 23 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых один ребенок погиб, 26 получили ранения. Количество таких аварий увеличилось на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом в 3 дорожных происшествиях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В итоге, в ГИБДД решили провести на территории региона "Неделю безопасности дорожного движения". Она начнется 18 марта. Сотрудники ГИБДД будут ходить по школам с лекциями о правилах поведения на дорогах, в том числе с использованием мобильных и стационарных автогородков.
Также сотрудники полиции выступят перед водительскими коллективами автопредприятий и организаций, курсантами автошкол. Всем им в очередной раз напомнят о необходимости быть предельно внимательными в местах возможного появления детей на дороге вблизи пешеходных переходов и школ.
ИСТОЧНИК KP.RU