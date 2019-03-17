2019-03-17T11:50:37+03:00
Общество

Во Владимирской области на 10 процентов увеличилось количество ДТП с участием детей

За два месяца на дорогах 33 региона один ребенок погиб, еще 26 получили ранения
Алексей СУХОВ
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По данным областной Госавтоинспекции, за 2 месяца 2019 года на территории 33 региона произошло 23 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в результате которых один ребенок погиб, 26 получили ранения. Количество таких аварий увеличилось на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в 3 дорожных происшествиях детей перевозили без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В итоге, в ГИБДД решили провести на территории региона "Неделю безопасности дорожного движения". Она начнется 18 марта. Сотрудники ГИБДД будут ходить по школам с лекциями о правилах поведения на дорогах, в том числе с использованием мобильных и стационарных автогородков.

Также сотрудники полиции выступят перед водительскими коллективами автопредприятий и организаций, курсантами автошкол. Всем им в очередной раз напомнят о необходимости быть предельно внимательными в местах возможного появления детей на дороге вблизи пешеходных переходов и школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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