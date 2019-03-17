Каток в центре Владимира за зиму посетили 36,5 тысячи человек

17 Март 11:38 2019-03-17T11:38:16+03:00

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В связи с наступлением тепла, во Владимире завершается сезон катков. Управление по делам молодежи города Владимира, которое отвечало за их работу, подвело итоги и рассказало, сколько человек посетили ледовые мероприятия.

За сезон 2018-2019 главный каток города (в центре Владимира, в парке Пушкина) отработал 75 дней, в течение которых его посетителями стали 36500 человек. Каток "Лыбедь" показал более скромные цифры. Он отработал во всю свою мощь 21 день, порадовав отличным качеством льда и музыкальным сопровождением 9500 посетителей.

19 катков на хоккейных кортах и площадках отработали все 90 дней. Здесь подсчитать количество чиновники не смогли. Аудиторией таких ледовых площадок были юные хоккеисты и фигуристки.

ИСТОЧНИК KP.RU