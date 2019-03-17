2019-03-17T11:27:21+03:00
Политика

Губернатор Владимир Сипягин внес в Заксобрание законопроект о процедуре назначения вице-губернаторов

А также директоа департамента финансов
Алексей СУХОВ
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Как сообщают в администрации Владимирской области, 15 марта губернатор Владимир Сипягин внес в Законодательное собрание 33 региона законопроект, регламентирующий процедуру принятия вице-губернаторов, а также директора департамента финансов.

В соответствии с данным законопроектом, в случае отклонения региональным парламентом предложенной Губернатором кандидатуры, глава области вправе вносить ее в ЗС Владимирской области не более трёх раз. В случае если парламент в тридцатидневный срок не внесёт на свое заседание вопрос о согласовании назначения кандидатуры на должность, то представленная кандидатура будет считаться согласованной.

Решение о согласовании назначения претендента на должность первого заместителя и заместителя Губернатора принимается тайным голосованием, кандидатура считается согласованной, если за нее проголосовало большинство от числа избранных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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