2019-03-16T18:21:01+03:00
Происшествия

Житель Карабаново, который изготовил фейерверк, предстанет перед судом

Он еще со школы увлекался химией и знал, как устроить грандиозный салют
Валерия Рудометова
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Перед судом предстанет 53-летний житель г. Карабаново, которого обвиняют в незаконном изготовлении, хранении и сбыте взрывчатого вещества.

Как сообщает Александровский райсуд, мужчина еще со школы увлекался химией и знал, как изготовить взрывчатое вещество. И спустя много лет он решил из находящихся в свободной продаже ингредиентов изготовить взрывчатое вещество (порошок), который хотел использовать в качестве «фейерверка».

Об этом он и рассказал своего другу зимой 2018 года, которому передал сверток с порошком и предложил устроить фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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