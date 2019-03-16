Владимирец украл у незнакомца 78 тысяч рублей, зубную пасту и охотничьи колбаски

16 Март 15:25 2019-03-16T15:25:57+03:00

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1 октября 2018 года владимирец выпивал на лавочке с ранее незнакомым мужчиной. Когда второй ушел в туалет, оставив свою сумку на лавке, владимирец решил ее забрать себе. После кражи он сбежал.

Как сообщает Октябрьский райсуд города Владимира, в сумке находились 78 тысяч рублей, очки, зубная паста, охотничьи колбаски, сыр, шоколад и другие продукты. В общей сложности ущерб составил 83 500 рублей.

Воришке назначено наказание виде лишения свободы на срок 8 месяцев.На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU