2019-03-16T14:08:18+03:00
Происшествия

Ковровчанин убил свою жену из-за употребления алкоголя

Она умерла на месте происшествия
Валерия Рудометова
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В Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя Ковровского района. Его обвиняют за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.

По версии предварительного следствия, в сентябре 2018 года между мужчиной и его супругой произошел конфликт. Они обвиняли друг друга в злоупотреблении алкоголем. Муж нанес жене несколько ударов неустановленным предметом. Женщина скончалась на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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