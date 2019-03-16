Ковровчанин убил свою жену из-за употребления алкоголя
Она умерла на месте происшествия
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В Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении жителя Ковровского района. Его обвиняют за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть.
По версии предварительного следствия, в сентябре 2018 года между мужчиной и его супругой произошел конфликт. Они обвиняли друг друга в злоупотреблении алкоголем. Муж нанес жене несколько ударов неустановленным предметом. Женщина скончалась на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU