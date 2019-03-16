Ковровчанин обчистил съемную квартиру, а потом зашел в магазин с ножом и требовал открыть кассу

16 Март 13:01 2019-03-16T13:01:48+03:00

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Завершено расследование уголовных дел за кражу и разбой в отношении 40-летнего ковровчанина.

По данным УМВД, в середине декабря прошлого года обвиняемый украл технику и электроприборы из съемной квартиры и сбежал. Собственнику был причинен материальный ущерб на 38 000 рублей.

Вор успел продать похищенное, а деньги потратить. Через несколько дней он же ограбил две торговые точки: в одной похитил спиртное, а в другой, угрожая ножом, потребовал открыть кассу. Шум услышали покупатели и подоспели к кассе, но ковровчанин убежал.

Полицейские задержали дебошира, который признался во всем. Уголовные дела направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU