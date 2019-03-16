2019-03-16T12:36:56+03:00
Происшествия

Лжепродавец предлагал купить запчасти: на удочку попался владимирский покупатель

Продавец орудовал на онлайн форумах, где находил покупателей
Валерия Рудометова
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Осенью 2018 года в полицию обратился 33-летний владимирец, который сказал, что у него украли 10 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что на одном из онлайн форумов нашел объявление о продаже запасных частей на автомобиль. Договорившись о покупке, он перевел деньги счет банковской карты продавца, после чего последний перестал выходить на связь, а товар так и не был получен.

Как сообщает пресс-служба УМВД, было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Через несколько месяцев полицейские установили личность того самого продавца.

В начале марта оперативники поехали в Ленинградскую область, где задержали 32-летнего местного жителя и доставили его во Владимир.

Как выяснилось, мужчина в мае прошлого года украл таким же образов 134 тысячи рублей у москвича, а в январе этого получил 34 тысячи от жителя Пензы. Все платили ему за товар, который продавец потом не отправлял.

Расследование уголовного дела продолжается. Лжепродавец находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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