В Суздале поймали 18-летнюю девушку с "синтетикой"

16 Март 10:46 2019-03-16T10:46:29+03:00

Полицейские нашли у нее 50 свертков с наркотиками

Изменить размер текста: A A

Вечером 11 марта в Суздале в момент организации тайника-закладки полицейские задержали 18-летнюю жительницу Судогодского района.

По данным пресс-службы УМВД, при досмотре полицейские изъяли у девушки свертки с содержимым порошкообразной консистенции. Аналогичные свертки нашли и по месту жительства задержанной, а также в тайниках, организованных фигуранткой в Суздале.

Экспертиза подтвердила, что в пакетиках находились наркотики синтетического происхождения общей массой более 22 граммов.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.

Полицейские устанавливают каналы приобретения подозреваемой запрещенных веществ. Девушка - под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU