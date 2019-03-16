В Суздале поймали 18-летнюю девушку с "синтетикой"
Вечером 11 марта в Суздале в момент организации тайника-закладки полицейские задержали 18-летнюю жительницу Судогодского района.
По данным пресс-службы УМВД, при досмотре полицейские изъяли у девушки свертки с содержимым порошкообразной консистенции. Аналогичные свертки нашли и по месту жительства задержанной, а также в тайниках, организованных фигуранткой в Суздале.
Экспертиза подтвердила, что в пакетиках находились наркотики синтетического происхождения общей массой более 22 граммов.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере.
Полицейские устанавливают каналы приобретения подозреваемой запрещенных веществ. Девушка - под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU