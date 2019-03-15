В Коврове хозяин заплатил за собаку, укусившую соседку

15 Март 22:42 2019-03-15T22:42:07+03:00

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В суд обратилась жительница Ковровского района, рассчитывавшая получить моральную компенсацию за нападение собаки. Как выяснилось, еще летом 2016 года женщина проходила по улице Первомайская поселка Гигант Ковровского района мимо будки соседского пса, а тот оказался не привязан и цапнул ее за ногу. В результате ей пришлось обратиться к врачам и пройти вакцинацию. Свои страдания ковровчанка оценила в скромные двести тысяч рублей. Сам владелец собаки уверял в суде, что его питомец сидит на цепи в будке и ни на кого не нападает ,а если и бросился на соседку, с которой лично у него отношения не сложились, значит, та спровоцировала собаку. Кроме того, за тот случай мужчина уже заплатил штраф и считал, что этого достаточно. Ковровский городской суд встал на сторону женщины, посчитав, что она действительно мучилась и из-за укуса, и из-за последующих процедур. Кроме того, суд учел, что хозяин собаки не извинился перед ней и не пытался добровольно возместить ущерб. В результате женщина получила компенсацию, правда, ниже, чем рассчитывала – всего двадцать тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU