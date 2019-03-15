Муромлянин, сбежавший из военкомата, попал под суд

15 Март 22:14 2019-03-15T22:14:06+03:00

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В Муромский городской суд поступило сразу два уголовных дела, возбужденных в отношении местных молодых людей. Оба парня обвиняются в уклонении от призыва на военную службу. По версии следствия, оба муромлянина не желали оправиться в армию по призыву, но уважительных причин и законных оснований для освобождения от нее не имели. И решили просто не являться в отдел военного комиссариата для медосмотра и уточнения документов воинского учета. А один из молодых людей, после того, как его нашли работники военкомата и вместе с группой призывников и доставили во Владимир к областному сборному пункта для отправки в армию, просто сбежал оттуда. Теперь уклонистам светит крупный штраф до двухсот тысяч рублей или до двух лет лишения свободы, которые могут заменить на полгода ареста или принудительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU