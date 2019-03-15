Ковровчанин попался на незаконном хранении самодельного ружья

15 Март 20:52 2019-03-15T20:52:25+03:00

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В полицию обратилась жительница города оружейников, рассказавшая, что зашедший к ней мужчина выстрелил в пол из ружья, принесенного с собой, а потом убежал. Полицейские явились с визитом к сорокадевятилетнему горожанину, адрес которого назвала женщина, и обнаружили у него дома охотничье ружье, патроны и порох. Как позднее выяснили эксперты, ружье какой-то умелец собрал сам из запчастей нескольких охотничьих ружей. Как объяснил сам местный житель, он обнаружил это ружье среди вещей умершего отца и решил оставить его себе. При этом разрешение на хранения оружия ковровчанин не имел. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «незаконное хранение оружия и боеприпасов». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы и штраф до восьмидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU