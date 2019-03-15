2019-03-15T19:08:28+03:00
Звезды

Во Владимире выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Это будет еще один концерт в рамках проекта "Классика без границ"
Алексей СУХОВ
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Для проекта "Классика без границ" подбираются специальные, адаптированные программы, включающие в себя лучшие и доступные для восприятия произведения. Также для учащихся и студентов на данные концерты устанавливается специальная, льготная цена.

22 марта в 18.30 на сцене филармонии выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр. С оркестром играют такие виртуозы, как Борис Березовский. Денис Мацуев, Борис Андрианов, а также звезды эстрады – Ольга Кормухина, Лариса Долина, Николай Носков, группа «Би-2» и др.

В этот вечер в исполнении Рязанского Губернаторского симфонического оркестра прозвучат фрагменты балета Чайковского «Лебединое озеро», а также музыка Э.Грига к драме «Пер Гюнт» и А.Дворжака.

Цена билета - 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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