Во Владимире пройдет тур первенства России по мини-футболу среди команд первой лиги

15 Март 19:00 2019-03-15T19:00:47+03:00

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Тур первенства России по мини-футболу среди команд первой лиги, зона «Золотое кольцо», состоится 17 марта в Физкультурно-оздоровительном комплексе (улица Парижская Коммуна, 45-Д).

МФК «Князь Владимир» встретится с ярославскими командами «Шинник» и «СШ №13».

С футболистами спортивной школы №13 владимирцы уже встречались на ярославской арене 3 марта. Встреча завершилась со счётом 2:2.

А вот с командой «Шинник», лидером и фаворитом этого сезона, «Князь Владимир» ещё не играл. Интрига противостояния еще и в том, что основную ударную силу «Шинника» составляют «легионеры» из Владимира: Денис Шишкин, Максим Отмахов, Андрей Миронов, Максим Быков и вратарь Евгений Мишин. Именно при участии этих футболистов в прошлые сезоны «Князь Владимир» оформил три чемпионских титула. Теперь бывшие одноклубники выступают в качестве оппонентов владимирской команды, сделавшей в этом сезоне ставку на молодёжь.

Расписание тура 17 марта: 12:00 «Князь Владимир» - «Шинник», 13:20 «Шинник» – «СШ №13»,14:40 «Князь Владимир» - «СШ №13».

ИСТОЧНИК KP.RU