2019-03-15T19:00:47+03:00
Спорт

Во Владимире пройдет тур первенства России по мини-футболу среди команд первой лиги

Матчи состоятся 17 марта
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тур первенства России по мини-футболу среди команд первой лиги, зона «Золотое кольцо», состоится 17 марта в Физкультурно-оздоровительном комплексе (улица Парижская Коммуна, 45-Д).

МФК «Князь Владимир» встретится с ярославскими командами «Шинник» и «СШ №13».

С футболистами спортивной школы №13 владимирцы уже встречались на ярославской арене 3 марта. Встреча завершилась со счётом 2:2.

А вот с командой «Шинник», лидером и фаворитом этого сезона, «Князь Владимир» ещё не играл. Интрига противостояния еще и в том, что основную ударную силу «Шинника» составляют «легионеры» из Владимира: Денис Шишкин, Максим Отмахов, Андрей Миронов, Максим Быков и вратарь Евгений Мишин. Именно при участии этих футболистов в прошлые сезоны «Князь Владимир» оформил три чемпионских титула. Теперь бывшие одноклубники выступают в качестве оппонентов владимирской команды, сделавшей в этом сезоне ставку на молодёжь.

Расписание тура 17 марта: 12:00 «Князь Владимир» - «Шинник», 13:20 «Шинник» – «СШ №13»,14:40 «Князь Владимир» - «СШ №13».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Благодаря собственной теплице, город Владимир сможет сильно сэкономить на украшении улиц
Двое детей угодили в больницу после аварии с тепловозом в Курлово
В Селивановском районе пропал человек
В Собинском районе остановили трех пьяных водителей
Юных владимирцев приглашают в "путешествие по театрам"
Владимирские боксеры выиграли две медали на первенстве России в Анапе
На строительство разворота в Веризино потратят 47 миллионов рублей
В Коврове напали на водителя-экспедитора, развозившего товар
Администрация Владимирской области выделила муниципалитетам 127 миллионов рублей на сельские дороги
В Боголюбово прикрыли крупное подпольное производство алкоголя
Владимирец напал с ножом на обидевшего его друга
Юных жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе имени Андрея Дементьева
Владимирская шахматистка стала бронзовым призером первенства ЦФО России
Во Владимире поймали вора, который крал деньги из дамских сумочек во время трудоустройства на работу
Владимирцам предлагают увидеть книжные новинки