2019-03-15T17:07:38+03:00
Происшествия

Владимирские следователи задержали мужчину, соблазнившего малолетнюю падчерицу

Он скрывался в Волгограде
Артём Черепанов
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Сотрудники уголовного розыска УМВД по Владимирской области совместно с коллегами из регионального Следственного комитета задержали в Волгограде 33-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступлений сексуального характера в отношении нескольких малолетних девочек.

По данным Следкома, в 2016 году мужчина женился на женщине, воспитывавшей 11-летнюю дочь. Вплоть до конца 2018 года мужчина соблазнял девочку небольшими деньгами и заставлял ее делать интимные фото. Их девочка отправляла отчиму через соцсети. В конечном итоге мужчина склонил девочку к интиму. Кроме того, подозреваемый соблазнил еще двух девочек из ближнего окружения своей семьи.

О происходящем в семье правоохранительные органы узнали от родственницы девочки. При этом, как сообщает пресс-служба Следкома, все жалобы дочери мать оставляла без внимания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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