2019-03-15T14:27:57+03:00
Общество

Женщина, погибшая на пожаре в Богослово, была доцентом кафедры теории и истории государства и права Владимирского филиала РАНХиГС

Коллеги несут цветы к ее портрету
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта Владимирского филиала РАНХиГС.фото с официального сайта Владимирского филиала РАНХиГС.
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37-летняя женщина, погибшая вместе с пятилетним сыном на пожаре в Богослово, работала во Владимирском филиале РАНХиГС. В учебном учреждении установили траурный портрет, к которому ее коллеги несут цветы.

Юлия Гроза родилась 16 мая 1981 года. В 2003 г. с отличием закончила Саратовскую государственную академию права с присвоением квалификации «юрист». В 2016 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

С октября 2003 г. по октябрь 2011 г. проходила службу на различных должностях в органах прокуратуры Владимирской области. Во Владимирском филиале РАНХиГС работала с октября 2011 г. на должности доцента кафедры теории и истории государства и права.

Погибшая- автор многих научных публикаций по проблемам теории государства и права. В своей деятельности большое внимание уделяла воспитательной и духовно-нравственной работе с обучающимися.

ИСТОЧНИК KP.RU

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