Уволенным работниками Муромского радиозавода предложили другую работу

15 Март 13:52 2019-03-15T13:52:43+03:00

Изменить размер текста: A A

5 и 13 марта в Муроме городской центр занятости населения провел ярмарки вакансий для увольняемых работников АО "МЗ РИП". На них пришли 175 человек. Рабочие места сотрудникам предприятия готовы предоставить компания «МЗТА», Муромский ремонтно-механический завод, Муромский завод «ТрансПутьМаш», Муромский завод железобетонных конструкций и НПО «МЭМ».

Пресс-служба администрации Владимирской области сообщает, что другие заинтересованные работодатели Мурома направили официальные письма на Муромский завод радиоизмерительных приборов с перечнем имеющихся вакантных мест. Эта информация также доведена до сведения работников.

ИСТОЧНИК KP.RU