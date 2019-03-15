2019-03-15T13:50:57+03:00
Общество

Владимирская область получит больше 1 миллиарда рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Финансирование предусмотрено из федерального и регионального бюджетов.
Алексей СУХОВ
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До 2024 года на приобретение высокотехнологичного оборудования и переоснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров будет направлено свыше 1,2 млрд рублей.

Региональный сосудистый и первичные сосудистые центры во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове будут оснащены современными ангиографами, магнитно-резонансными и компьютерными томографами, эндоскопическими стойками, ультразвуковыми аппаратами, аппаратами искусственной вентиляции легких, операционными микроскопами и другим высокотехнологичным оборудованием.

Кроме того, сосудистые центры получат оборудование для проведения медицинской реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов.

Во Владимирской области запланировано снизить уровень смертности от болезней системы кровообращения с 804,1 на 100 тысяч населения в 2018 году до 651,5 в 2024-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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