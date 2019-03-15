Владимирская область получит больше 1 миллиарда рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
До 2024 года на приобретение высокотехнологичного оборудования и переоснащение регионального сосудистого и первичных сосудистых центров будет направлено свыше 1,2 млрд рублей.
Региональный сосудистый и первичные сосудистые центры во Владимире, Коврове, Муроме и Александрове будут оснащены современными ангиографами, магнитно-резонансными и компьютерными томографами, эндоскопическими стойками, ультразвуковыми аппаратами, аппаратами искусственной вентиляции легких, операционными микроскопами и другим высокотехнологичным оборудованием.
Кроме того, сосудистые центры получат оборудование для проведения медицинской реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов.
Во Владимирской области запланировано снизить уровень смертности от болезней системы кровообращения с 804,1 на 100 тысяч населения в 2018 году до 651,5 в 2024-м.
ИСТОЧНИК KP.RU