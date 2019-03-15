2019-03-15T13:07:59+03:00
Общество

Администрация Владимирской области выделила 55 миллионов рублей на ремонт крыш в детских садах областного центра

Контроль за расходами возложен на владимирский горсовет
Сергей МОРКОВКИН
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12 марта постановлением администрации Владимирской области городу Владимиру выделено 55 миллионов рублей на ремонт крыш и замену окон в детских садах. Контролировать расходование средств, выделенных на ремонт, рекомендовано совету народных депутатов города Владимира.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора по социальной политике, первого вице-губернатора и директора департамента финансов и налоговой политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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