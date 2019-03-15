Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз

15 Март 12:40 2019-03-15T12:40:44+03:00

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Сервис Wink от «Ростелекома» в Центральной России подключили почти 650 тысяч уникальных пользователей. Жители Владимирской области установили приложение 15 тысяч раз. Из них на устройства Smart TV от Samsung – 7762, ещё 3770 – на гаджеты под управлением Android, а третье месте уверенно держат продукты iOS – такой способ выбрали 755 абонентов Владимирского региона.

Приложение Wink это ОТТ-сервис от «Ростелекома», в котором можно смотреть фильмы и сериалы на любой вкус на любых устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах и устройствах Smart TV. С помощью цифрового решения абоненты могут управлять просмотром, покупать или брать фильмы в аренду, скачивать контент, чтобы посмотреть его позже офлайн.

Дмитрий Ерастов, директор Проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«По данным британских аналитиков1, наша страна занимает второе место в мире по уровню пиратства. Поэтому мы не просто продаем контент – мы делаем этот процесс удобным, простым, а главное, эмоционально оправданным. Когда дома стоит телевизор с функционалом Smart TV и есть буквально несколько минут, чтобы выбрать фильм и начать просмотр, не хочется ни качать видео, ни думать о качестве картинки, ни смотреть рекламу. Для нашего пользователя основная мотивация выбрать Wink – это, в первую очередь, удобство и экономия времени, а потом уже полностью легальный контент».

Чтобы получить доступ к коллекции Wink, нужно скачать приложение в Google Play, AppStore или через Smart TV и пройти несложную регистрацию. Более подробную информацию можно найти на сайте сервиса или в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

ИСТОЧНИК KP.RU