Крахмалопаточный завод «Новлянский» хотят продать иностранному инвестору

15 Март 12:30 2019-03-15T12:30:04+03:00

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Крахмалопаточный завод «Новлянский» в Селивановском районе, основанный 110 лет назад, на прошлой неделе остановил работу и отправил в бессрочный отпуск 320 своих сотрудников. Завод входит в группу компаний «АСТОН» – одной из крупнейших в России по производству продуктов питания и пищевых ингредиентов, которая является подразделением холдинга ASTON AGRO-INDUSTRIAL AG (Швейцария), и является крупшейшим налогоплательщиком бюджета Селивановского района. Предприятие выпускает крахмал, различные виды патоки, пищевые продукты из кукурузы и кукурузного крахмала. Годовой объём производства – около 1,4 млрд рублей.

Сейчас на предприятии идет аудит, вызванный возможной сменой владельца. В пятницу, 15 марта, появилась информация, что «Новлянский» может быть продан иностранному инвестору. Возможность сделки рассматривается на Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Первый вице-губернатор Владимирской области Максим Брусенцов сообщил, что новый инвестор планирует модернизировать и расшить производство. Как будет решена проблема трудоустройства работников завода, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU