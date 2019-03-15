2019-03-15T11:51:27+03:00
Происшествия

Ковровчанка пырнула любимого ножом за отказ от свадьбы

Полтора года женщина проведет в исправительной колонии общего режима
Артем Бердник
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Ковровский городской суд вынес приговор местной 24-летней женщине. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Суд установил, что между обвиняемой и ее молодым человеком в сентябре 2018 произошел конфликт. Поругались из-за того, что мужчина не хотел брать подсудимую в жены. Женщина разозлилась, схватила нож и пырнула возлюбленного в левую часть груди. К счастью, потерпевший уцелел.

У молодой пары на тот момент уже был маленький ребенок, который повлиял на решение суда — 1 год и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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