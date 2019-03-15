Кольчугинский охотник ответит за лося
В Кольчугино будут судить браконьера, застрелившего лося. Как сообщает владимирская прокуратура, в январе житель одной из деревень Кольчугинского района из охотничьего ружья застрелил в лесу около деревни Троица здоровенного взрослого лося. Разрешения на охоту у него, разумеется, не было.
Потом браконьер отправился домой, сел в машину и приехал в лес, погрузил труп лося и отвез его домой. Однако полиция сумела вычислить и выследить браконьера. Ущерб, который он нанес природе, оценивается в 240 тысяч рублей.
Теперь мужчину будут судить по статье 258 УК РФ (осуществление незаконной охоты с причинением крупного ущерба). Максимальное наказание по этой статье - 3 года лишения свободы.
Однако, учитывая, что ущерб браконьер возместил, он может отделаться штрафом или исправительными работами.
ИСТОЧНИК KP.RU