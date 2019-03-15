Кольчугинский охотник ответит за лося

15 Март 11:37 2019-03-15T11:37:19+03:00

Ему грозит до трех лет лишения свободы

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В Кольчугино будут судить браконьера, застрелившего лося. Как сообщает владимирская прокуратура, в январе житель одной из деревень Кольчугинского района из охотничьего ружья застрелил в лесу около деревни Троица здоровенного взрослого лося. Разрешения на охоту у него, разумеется, не было.

Потом браконьер отправился домой, сел в машину и приехал в лес, погрузил труп лося и отвез его домой. Однако полиция сумела вычислить и выследить браконьера. Ущерб, который он нанес природе, оценивается в 240 тысяч рублей.

Теперь мужчину будут судить по статье 258 УК РФ (осуществление незаконной охоты с причинением крупного ущерба). Максимальное наказание по этой статье - 3 года лишения свободы.

Однако, учитывая, что ущерб браконьер возместил, он может отделаться штрафом или исправительными работами.

ИСТОЧНИК KP.RU