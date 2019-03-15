2019-03-15T11:22:42+03:00
Общество

Владимирцы выбрали название для нового торгового центра на Батурина

Оно поразило пользователей соцсетей своей оригинальностью
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Фото: vk.com/Подслушано во ВладимиреФото: vk.com/Подслушано во Владимире
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В четверг, 14 марта, во Владимире подвели итоги голосования за название нового торгового центра. ТЦ будет построен на месте старого вещевого рынка на улице Батурина. Строить будет частный инвестор, откроется торговый центр через два года.

Инвестор и предложил владимирцам провести конкурс и выбрать название для строящегося торгового центра. Жители города предложили несколько десятков вариантов, затем несколько недель шло голосование в соцсетях.

В итоге победило название «Батуринский», предложенное владимирцем Дмитрием Михайловым. За этот вариант проголосовало более 1300 человек. Дмитрий получил заслуженный приз.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на такой итог. Главная тема шуток - «оригинальность» названия. На втором месте - предположения, как это название будут сокращать в обыденной речи - может быть, «Батурчик»?

Кстати, далеко не все знают, кто такой, собственно, Батурин, в честь которого названа улица, а теперь и будущий торговый центр. А ведь это революционер, старый большевик, друг Фрунзе, после революции - комиссар Красной армии. Погиб вместе с Чапаевым в схватке с белогвардейцами 100 лет назад, в сентябре 1919 года.

Вот бы он удивился, узнав, что спустя век его имя будет носить торговый центр...

ИСТОЧНИК KP.RU

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