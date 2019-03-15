Депутат владимирского ЗС может принять участие в выборах губернатора Пензенской области

15 Март 11:00 2019-03-15T11:23:14+03:00

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Депутат ЗС Владимирской области Максим Шевченко выразил желание баллотироваться на пост губернатора Пензенской области в 2020 году. Об этом политик рассказал во время общения со зрителями своего Youtube-канала 13 марта. По словам Шевченко, предложение ему поступило от представителей пензенского регионального отделения "Левого фронта".

Максим Шевченко отметил, что ему было бы интересно поработать в Пензенской области. Политик заявил, что регион находится не в лучшем экономическом положении, промышленность и сельское хозяйство области переживают не лучшие времена.

Напомним, Максим Шевченко баллотировался на пост губернатора Владимирской области летом 2018 года, но не смог пройти муниципальный фильтр - набрать необходимое количество голосов депутатов городских и районных советов. Осенью прошлого года Шевченко прошел в Законодательное Собрание Владимирской области по списку партии КПРФ.

Максима Шевченко также считали одним из вероятных кандидатов на участие в выборах мэра города Коврова и губернатора Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU