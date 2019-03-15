2019-03-15T10:59:29+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит все обстоятельства гибели на пожаре матери и 5-летнего ребенка

Первым делом оценят информацию о заледеневших дорогах, из-за которых пожарные не смогли приехать раньше
Артем Бердник
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..Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Прокуратура Владимирской области начала проверку соблюдения законов о содержании дорог Администрацией Суздальского района. На такие действия прокуратуру сподвигнули проверки, выполненные после трагедии, произошедшей 14 марта.

Напомним, утром этого дня спасателям поступило сообщение о возгорании частного дома в Богослово. Сотрудники МЧС потушили пожар, но после разборов завалов обнаружили тела 37-летней женщины и ее 5-летнего сына. Четверо остальных членов семьи успели выбраться из дома, их жизни ничего не угрожает.

Сразу же после происшествия в сети появилась информация о том, что пожарные машины не смогли быстро подъехать к дому из-за давно нечищенной от льда дороги в поселке. Прокуратура займется проверкой этой информации, а по итогам проверки будет дана оценка действиям поселковой и районной администрации. Последних считают причастными к отсутствии обеспеченности населенного пункта необходимыми противопожарными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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