В Петушинском районе в результате ДТП погибла женщина

15 Март 09:55 2019-03-15T09:55:37+03:00

В машине с ней находился водитель и двое детей - они получили травмы

Изменить размер текста: A A

15 марта в 00.05 на 103 км автодороги М-7 «Волга» в Петушинском районе автомобиль «Шкода Рапид», водитель которого ехал в сторону Владимира, столкнулся с большегрузом «Скания». После чего «Шкоду» отбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с грузовиком «Вольво».

По данным пресс-службы УМВД, на месте до приезда "скорой" скончалась женщина 1980 года рождения. Получили травмы водитель автомобиля «Шкода Рапид», а также пассажиры 2007 г.р. и 2012 г.р.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU